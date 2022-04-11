Цієї ночі російський ворог активно гатив по місту Харків. Потерпають від обстрілів і населені пункти на Луганщині та Донеччині.

Про це йдеться у зведенні обласних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій областях, у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині та Сумщині.

Харків російські окупанти обстрілювали з артилерійських систем. Наразі постраждалі встановлюються. Найзапекліші бої йдуть в Ізюмі.

На Луганщині окупаційні війська гатять по житлових будинках у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній. Там багатоповерхівки та приватні будинки зазнали значних руйнувань.

11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини.

У Донецькій області тривають бої в Авдіївці, Вугледарі, Мар’їнці, Новолуганському — там пошкоджені багатоповерхівки та приватне житло. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених.

Ракетних ударів російські окупанти завдали й по Миколаєву та області. За попередньою інформацією – жертв немає. Пошкодження, завдані об’єктам інфраструктури, встановлюються. Працювала наша ППО, уламки потрапили в лісовий масив. Станом на 23.30 пожежу локалізували.

На Херсонщині ворожі війська зосередили свої сили на окупованих селах.

Крім того, область перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Жодну допомогу окупанти не пропускають.