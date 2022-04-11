Дослідники працюють над системою для швидкого виявлення звірств РФ в Україні

Експерти з університетів Великої Британії та США працюють над швидким створенням системи, яка має забезпечити звіт про звірства, які влаштовують в Україні російські солдати. Для цього використовуватимуть облікові записи соціальних мереж.

Про це повідомляє сайт Манчестерського університету.

Зокрема, проект про українців усередині України та за кордоном, який фінансують ESRC та ORA – Mobilize, – відреагував на гуманітарну катастрофу та об’єднався з трьома американськими організаціями. Тепер вони разом документуватимуть та відстежуватимуть переміщення людей, а також порушення прав людини, гуманітарні потреби та громадянський опір вторгненню в режимі реального часу.

Для отримання останніх даних по Україні проект використовуватиме соцмережі, зокрема Twitter, а також алгоритми машинного навчання.

Таким чином, важливі події помічатимуть на кілька годин раніше, ніж ЗМІ. Уточнюється, що будуть відстежуватися “сплески достовірних твітів про певні теми, які відстежує команда”, а також відображатимуться місця, де відбуваються ті чи інші події.

Головні галузі вивчення: гуманітарні потреби, переміщені особи, громадянський опір та порушення прав людини.

Визначенням того, які облікові записи слід відстежувати, займалася старший викладач української політики з університету Манчестера, доктор Ольга Онуч. Вона окреслила список більш ніж 600 ключових слів для перевірки системою.

У короткостроковій перспективі цей проект має допомогти оперативно надавати допомогу та спрямовувати ресурси туди, де вони потрібні найбільше. У довгостроковій – це дозволить документувати порушення та звірства для правосуддя.

Проект уже визначив перше велике порушення прав людини – стрілянину військ РФ по мирних демонстрантах у Херсоні 21 березня.

Повномасштабна агресія РФ проти України може бути першою війною, в якій дані соціальних мереж використовуються таким чином, однак очікується, що вона не буде останньою – аналіз даних соціальних мереж, ймовірно, стане все більш поширеним способом моніторингу конфліктів, а також інших криз та ключових подій.