Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 11 квітня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.
Розклад потягів з Києва
- 02:50 – 21/22 Трускавець – Харків-Пас
- 03:42 2/1 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 05:38 138/137 Лозова – Хмельницький
- 05:40 142/141 Львів – Лозова
- 08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас
- 08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 11:46 45/46 Ужгород – Лозова
- 12:17 885 Київ-Пас – Рівне
- 13:09 142/141 Лозова – Львів
- 14:07 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 14:07 749/750 Київ-Пас – Відень
- 14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
- 15:02 55/56 Київ-Пас – Рахів
- 15:17 867 Київ-Пас – Гречани
- 17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино
- 17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
- 17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук
- 18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава
- 19:13 909/910 Київ-Пас – Хелм
- 19:48 95/96 Київ-Пас – Рахів
- 20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород
- 20:12 49/50 Київ-Пас – Трускавець
- 20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп
- 21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель
- 21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
- 21:54 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
- 22:22 7/8 Київ-Пас – Чернівці
- 22:27 46/45 Лозова – Ужгород
- 22:37 91/92 Київ-Пас – Львів
- 23:18 138/137 Хмельницький – Лозова
- 23:46 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
- 23:59 139/140 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.
Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.
Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.
Фото: Укрзалізниця