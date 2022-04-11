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Факти / Україна

Карта бойових дій на 11.04.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Російські військові на 47-му добу повномасштабної війни в Україні продовжують часткове блокування Харкова та намагаються взяти під контроль населені пункти на Донецькому напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 10.04.2022

Карта бойових дій в Україні 10.04.2022

На Слобожанському напрямку Харків частково блокують окремі підрозділи зі складу 6 загальновійськової армії та берегових військ Північного флоту РФ. Райони міста перебувають під артилерійськими обстрілами.

На Ізюмському напрямку ворог застосовує безпілотник Орлан-10, щоб виявити позиції Збройних сил України.

Близько двох батальйонних тактичних груп РФ спробували здійснити наступ у напрямках Довгенького та Дмитрівки, але відійшли на раніше зайняті позиції, зазнавши поразки.

На Донецькому напрямку основні зусилля росіяни зосереджені на взятті під контроль Попасної, Рубіжного, Нижнього, Новобахмутівки та встановленні повного контролю над Маріуполем.

Безуспішними для ворога стали штурмові дії в районі Золотого.

Маріуполь ворожа артилерія та авіація штурмує в районі заводу Азовсталь та морського порту.

Обстріляли загарбники із артилерії позиції українських військових у районі Високопілля, Трудолюбівки і Мар’янського.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW

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