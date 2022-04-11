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Майже вчетверо: у РФ значно зріс відтік капіталу

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Майже вчетверо: у РФ значно зріс відтік капіталу

У першому кварталі 2022 року, порівняно з аналогічним періодом 2021-го, чистий відтік капіталу з Росії збільшився з $17,5 млрд до $64,2 млрд.

Про це із посиланням на дані російського Центробанку повідомляють росЗМІ.

Загалом за підсумками минулого року, відтік капіталу з Росії становив $72,6 млрд.

– Профіцит поточних операцій у першому кварталі 2022 року зріс у 2,6 рази до $58,2 млрд. У першому кварталі 2021 року цей показник становив $22,5 млрд. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Росії за підсумками кварталу становило $66,3 млрд, що у 2,6 рази більше, ніж у результаті за аналогічний період 2021 року. Тоді цей показник становив $25,8 млрд, – сказано у повідомленні.

Крім того, зазначається, що з початку року іноземні інвестори на тлі чуток про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також безпосередньо після його початку виводили свої активи з країни.

У зв’язку з великим обсягом виведених коштів Центробанк РФ тимчасово обмежив можливість виведення активів зарубіжних країн, зокрема – для іноземних інвесторів.

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