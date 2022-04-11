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Факти / Україна

На півдні України десантники збили російський безпілотник Орлан-10

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
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На півдні України військові 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ ЗС України збили багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс Орлан-10.

Відповідне відео опублікувало Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Зазначається, що безпілотник був збитий вогнем зі стрілецької зброї.

– Воїни одного з підрозділів 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв “підрізали крила” російській “пташці” влучним вогнем зі стрілецької зброї, – зазначили у штабі.

Крім того, Оперативне командування Південь повідомило, що у ніч з 10 на 11 квітня на Луганському напрямку артилерія 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищила ворожий польовий склад боєприпасів.

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Джерело: Генштаб ЗСУ, ОК Південь 

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