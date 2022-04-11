Українські захисники продовжують утримувати звільнені від росіян території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами. Вони завдають противнику відчутних втрат в живій силі та техніці.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Південь.

За їхніми даними, на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.

– З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема, – зазначили у пресслужбі.

Серед нових трофеїв бійців ЗСУ – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та три безпілотники типу Орлан-10 противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 росіянина та 13 одиниць техніки.

Крім того, корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку.

Також протягом 10 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ знищила 11 повітряних цілей російських окупантів:

один літак (Су-34);

чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

три крилаті ракети (Х-59).

Джерело: ОК Південь, Командування повітряних сил ЗСУ