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Факти / Україна

На південному напрямку ЗСУ знищили понад 80 окупантів, танк Т-72 та три Орлани

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
На південному напрямку ЗСУ знищили понад 80 окупантів, танк Т-72 та три Орлани

Українські захисники продовжують утримувати звільнені від росіян території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами. Вони завдають противнику відчутних втрат в живій силі та техніці.

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування Південь.

За їхніми даними, на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.

– З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема, – зазначили у пресслужбі.

Серед нових трофеїв бійців ЗСУ – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та три безпілотники типу Орлан-10 противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 росіянина та 13 одиниць техніки.

Крім того, корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку.

Також протягом 10 квітня протиповітряна оборона Повітряних Сил та Сухопутних військ ЗСУ знищила 11 повітряних цілей російських окупантів:

  • один літак (Су-34);
  • чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
  • три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
  • три крилаті ракети (Х-59).
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Джерело: ОК Південь, Командування повітряних сил ЗСУ

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