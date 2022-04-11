У середу, 13 квітня, Нова Зеландія відправить до Європи для допомоги Україні транспортний літак C-130H Hercules та 50 осіб допоміжного персоналу. Вони пробудуть там два місяці.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду Нової Зеландії у понеділок, 11 квітня.

Як повідомляється, команда подорожуватиме Європою, доставляючи обладнання та матеріали до розподільчих центрів для України, але не в’їжджатиме до самої країни.

Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн заявила, що підтримка Нової Зеландії “полягає в тому, щоб допомогти українській армії відбити жорстоке вторгнення Росії, тому що мир у регіоні Європи необхідний для глобальної стабільності”.

– Така кричуща атака на суверенітет країни є загрозою для всіх нас, і тому ми теж повинні зіграти свою роль, – підкреслила Ардерн.

Нова Зеландія також вносить 8,8 млн доларів (13 млн новозеландських доларів) як додаткову підтримку, щоб допомогти Україні в закупівлі обладнання для своїх збройних сил через Британію, сказано в заяві.