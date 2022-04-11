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Факти / Україна

Окупанти використовують неповнолітніх українців для розвідки позицій ЗСУ – СБУ

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти використовують неповнолітніх українців для розвідки позицій ЗСУ – СБУ

Служба безпеки України заявляє, що російські окупанти намагаються втягнути українських дітей до розвідки позицій Збройних сил України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У Харкові через Telegram-меседжер окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем, якому пообіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції наших військових на території міста.

На Луганщині двоє російських солдатів запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування військ ЗСУ. Спочатку юнак злякався, але окупанти його заспокоїли: мовляв, йому нічого не буде, адже він неповнолітній.

На щастя підлітки не встигли передати інформацію ворогу.

– Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності, – зазначив Дехтяренко.

В СБУ нагадують, що в Україні кримінальна відповідальність настає при досягненні 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.

Раніше Службі безпеки України вдалося перехопити розмову окупантів, які зізналися, що вони грабують та знищують все, що бачать. Вони забирають транспортні засоби з розбитих автосалонів, прикраси з ювелірних магазинів і навіть переплавляють мідь із підірваних машин.

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Джерело: СБУ

Фото: Pixabay

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