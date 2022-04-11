Палало 2,5 години: ЗСУ знищили склад із боєкомплектом РФ поблизу Новоайдара

Українські військові знищили склад із боєкомплектом армії Російської Федерації поблизу поки що окупованого селища Новоайдар Луганської області.

Російські ЗМІ поспішили звинуватити в пожежі українську сторону.

Видання із посиланням на представництво так званої ЛНР у Спільному центрі контролю та координації заявили про обстріл житлового сектору тактичною ракетою Точка У та загибель 31-річної жінки.

Голова Луганської обласної військової адміністрації спростував поширену фейкову інформацію.

– Те, що росіяни розносять по своїх сепарських джерелах буцімто ЗСУ обстріляли житловий сектор, – брехня! А в нас маленька перемога – палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей, – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, що пізно увечері 29 березня в російському Бєлгороді пролунав вибух на військовому складі.

А вже 1 квітня там сталася масштабна пожежа на нафтобазі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай