Підрозділи ППО збили три вертольоти та два безпілотники – Луганська ОВА

Підрозділи протиповітряної оборони збили три ворожі вертольоти та два безпілотники.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Українські військові на лінії фронту в Луганській та Донецькій областях відбили чотири атаки ворога, знищивши:
- п’ять танків,
- вісім одиниць броньованої техніки,
- шість військових автомобілів,
- вісім артилерійських систем противника.
Загалом протягом тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку.
За цей час українські військові знищили:
- 39 танків,
- 70 одиниць броньованої техніки,
- 55 одиниць автомобільної техніки,
- 22 артилерійських систем,
- 17 безпілотників,
- чотири літаки,
- шість вертольотів,
- п’ять крилатих ракет.
Збройні сили України відбили атаку під Золотим, однак, відступаючи, військові РФ почали обстрілювати будинки.
Нині в області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.
– Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт, – зауважує Сергій Гайдай.
Зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому та Кремінній.
В останній громаді через обстріли зайнялися гектари сухої трави.
Як повідомлялось раніше, у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай