Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 46 день війни
Вбили Вбили
177 дітей
Поранили Поранили
>336 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна

Підрозділи ППО збили три вертольоти та два безпілотники – Луганська ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Підрозділи ППО збили три вертольоти та два безпілотники – Луганська ОВА

Підрозділи протиповітряної оборони збили три ворожі вертольоти та два безпілотники.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Українські військові на лінії фронту в Луганській та Донецькій областях відбили чотири атаки ворога, знищивши:

  • п’ять танків,
  • вісім одиниць броньованої техніки,
  • шість військових автомобілів,
  • вісім артилерійських систем противника.

Загалом протягом тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку.

За цей час українські військові знищили:

  • 39 танків,
  •  70 одиниць броньованої техніки,
  • 55 одиниць автомобільної техніки,
  • 22 артилерійських систем,
  • 17 безпілотників,
  • чотири літаки,
  • шість вертольотів,
  • п’ять крилатих ракет.

Збройні сили України відбили атаку під Золотим, однак, відступаючи, військові РФ почали обстрілювати будинки.

Нині в області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

– Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт, – зауважує Сергій Гайдай.

Зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому та Кремінній.

В останній громаді через обстріли зайнялися гектари сухої трави.

Як повідомлялось раніше, у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка