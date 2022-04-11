Підрозділи ППО збили три вертольоти та два безпілотники – Луганська ОВА

Підрозділи протиповітряної оборони збили три ворожі вертольоти та два безпілотники.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Українські військові на лінії фронту в Луганській та Донецькій областях відбили чотири атаки ворога, знищивши:

п’ять танків,

вісім одиниць броньованої техніки,

шість військових автомобілів,

вісім артилерійських систем противника.

Загалом протягом тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку.

За цей час українські військові знищили:

39 танків,

70 одиниць броньованої техніки,

55 одиниць автомобільної техніки,

22 артилерійських систем,

17 безпілотників,

чотири літаки,

шість вертольотів,

п’ять крилатих ракет.

Збройні сили України відбили атаку під Золотим, однак, відступаючи, військові РФ почали обстрілювати будинки.

Нині в області не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

– Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт, – зауважує Сергій Гайдай.

Зазнали пошкоджень багатоповерхівки та приватні будинки в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому та Кремінній.

В останній громаді через обстріли зайнялися гектари сухої трави.

Як повідомлялось раніше, у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай