Депутати Верховної Ради запропонували вважати початком тимчасової окупації РФ територій України дату 19 лютого 2014 року – саме цього дня росіяни захопили окремі об’єкти нафтогазовидобутку в межах континентального шельфу України.

Про це йдеться у законопроєкті №7270 Про внесення змін до деяких законів щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України, який зареєстрували у Верховній Раді 11 квітня.

Повідомляється, що йдеться про окремі об’єкти нафтогазовидобутку в межах континентального шельфу України (перелік таких об’єктів визначає Кабінет міністрів України).

При цьому норма про тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та Севастополя з 20 лютого 2014 року, як і передбачає чинний закон, залишається чинною. Згідно із законопроєктом, окремі території Донецької та Луганської областей окуповані Російською Федерацією з 7 квітня 2014 року.

Крім того, нардепи запропонували доповнити закон Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України новою статтею: Цілі державної політики на тимчасово окупованій території.

Серед них – деокупація тимчасово окупованої території; забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у передбаченому законом обсязі; забезпечення незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

Правовою основою для відсічі збройної агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України, згідно із законопроєктом, є Конституція, законодавство та ст. 51 Статуту ООН.

Зазначимо, що ст. 51 Статуту ООН передбачає, що цей Статут жодною мірою не зачіпає невід’ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбудеться збройний напад на члена Організації, доки Рада безпеки не вживе заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру та безпеки.