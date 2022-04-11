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Факти / Україна

Представництво ЄС відновило роботу в Києві

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
прапори ЄС

Представництво ЄС в Україні відновило свою роботу в Києві.

Посол Матті Маасікаса оприлюднив фото прапора ЄС на флагштоку, встановленому біля будівлі представництва на вул. Володимирській, 101 в українській столиці.

– ЄС повернувся до Києва! – йдеться у повідомленні представництва.

Раніше про відновлення роботи представництва ЄС в Україні, яке після початку війни переїхало до Польщі, повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, повернення делегації до Києва забезпечить кращу взаємодію з урядом та більшу підтримку українського народу.

Нагадаємо, що делегація ЄС виїхала з Києва після повномасштабного вторгнення російських військ. Спочатку представництво ЄС працювало у Ряшеві (Жешуві), звідки координувало європейську та міжнародну допомогу Україні.

Деякі співробітники делегації, як і раніше, працюватимуть звідти віддалено.

Окрім представництва ЄС роботу посольств у Києві вже відновили такі країни, як Туреччина, Латвія, Литва, Естонія.

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Фото: Depositphotos

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