РФ скидає бомби на українські поля, а звинувачує у продовольчій кризі санкції – Боррель

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель звинуватив Росію у спробах перекинути на західні санкції продовольчі проблеми, які сама ж створила війною проти України.

Про це дипломат заявив, говорячи про дезінформацію з боку РФ.

– Російська дипломатія активно намагається перекладати провину у питанні санкцій. Спершу була “вакцинна дипломатія”, тепер почалася своєрідна “продовольча дипломатія”. Росія намагається пояснювати санкціями дефіцит з продовольством і зростання цін, а насправді це не санкції – це наслідок того, що РФ скидає бомби на українські поля, а російські військові кораблі блокують десятки суден, навантажених пшеницею, які не можуть вийти з українських портів. Вони руйнують склади із зерном і не дають можливості експортувати його… Вони бомбардують Україну і провокують голод у світі. Тож годі звинувачувати санкції – це російська армія винна у дефіциті продукції, – підкреслив він після засідання міністрів закордонних справ країн блоку.

Нагадаємо, що різке зростання світових цін на продовольство в результаті війни в Україні може спровокувати голодні бунти в бідних країнах.