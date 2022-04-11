РФ витратила на удари по Україні вже під дві тисячі ракет – Зеленський

Російська Федерація із початку повномасштабної війни в Україні витратила на удари по Україні вже під дві тисячі ракет.

На цьому президент України Володимир Зеленський наголосив під час свого нічного відеозвернення.

Крім того, за словами глави держави, росіяни застосували незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди та міни. А також депортували сотні тисяч українців.

Нагадаємо, що 10 квітня армія РФ завдала десять ракетних ударів лише по Дніпропетровській області.

Унаслідок цього майже повністю знищено цивільний аеропорт у Дніпрі. Поранено шістьох рятувальників, один із них – у важкому стані.

Один цивільний загинув у Новопавлівці Дніпропетровської області, взявши до рук касетний боєприпас.

На пляжі Золотий берег у Чернігові піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили шість ракет реактивної системи залпового вогню Ураган. Частина з них була у воді, решта – на березі.

Ще одну ракету знайшли в лісі поблизу міського парку культури та відпочинку.

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 2 790 вибухонебезпечних предметів, зокрема 481 авіаційну бомбу.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в:

Харківській області – 2 199 разів,

Миколаївській області – 1 062 рази,

Київській області – 464 рази,

Донецькій області – 279 разів,

Сумській області – 204 рази.

Усього з початку повномасштабної війни в Україні знешкоджено 46 275 вибухонебезпечних предметів та 417 кг вибухової речовини, зокрема 1 925 авіаційних бомб.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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