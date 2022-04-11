У Харківській області російські окупанти майже знищили село Вільхівка. Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Напередодні прокурори та слідчо-оперативна група Управління СБУ в Харківській області заїхали до села Вільхівка, яке донедавна було окуповано збройними силами Росії.

Наразі відомо, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджені або зруйновані повністю.

Також правоохоронці на місці виявили знищену бронетехніку окупантів, їхню зброю та тіла російських військовослужбовців.

Усі дані ретельно фіксуються та документуються.