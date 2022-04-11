Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 47 день війни
Вбили Вбили
183 дитини
Поранили Поранили
>342 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 793 дорослих
Факти / Україна

Російські загарбники не змогли просунутися вглиб території України зі сходу – Генштаб

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
зсу

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог не зміг захопити місто Сєверодонецьк. А під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс Точка-У.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали.

– Ворог не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей, – зазначили у Генштабі.

Також окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років задля поповнення втрат підрозділів своїх військ.

Військовослужбовці РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

У Маріуполі противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Читайте
Російські загарбники обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння - є загиблий

Фото: Генштаб ЗСУ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Генштаб ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка