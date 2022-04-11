На Донецькому і Таврійському напрямках ворог не зміг захопити місто Сєверодонецьк. А під час обстрілу Попасної застосував тактичний ракетний комплекс Точка-У.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення успіху не мали.

– Ворог не відмовляється від планів щодо повного захоплення території Донецької та Луганської областей, – зазначили у Генштабі.

Також окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років задля поповнення втрат підрозділів своїх військ.

Військовослужбовці РФ проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

У Маріуполі противник проводить штурмові дії в окремих районах міста.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. У підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Фото: Генштаб ЗСУ