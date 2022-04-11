Російські загарбники з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок влучення в багатоповерхівку загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у соціальних мережах.
– Окупанти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння. Один загиблий, – написав він.
Він уточнив, що росіяни потрапили в багатоповерховий будинок, завали якого наразі розбирають рятувальники.
Крім того, на Луганщині українські захисники збили ворожий літак.
Найскладніша ситуація зараз у Кремінній, Рубіжному та Попасній, росіяни там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай