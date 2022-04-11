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Факти / Україна

Російські загарбники обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння – є загиблий

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
луганська область

Російські загарбники з важкого озброєння обстріляли Лисичанськ Луганської області. Внаслідок влучення в багатоповерхівку загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у соціальних мережах.

– Окупанти обстріляли Лисичанськ з важкого озброєння. Один загиблий, – написав він.

Він уточнив, що росіяни потрапили в багатоповерховий будинок, завали якого наразі розбирають рятувальники.

Крім того, на Луганщині українські захисники збили ворожий літак.

Найскладніша ситуація зараз у Кремінній, Рубіжному та Попасній, росіяни там намагаються здійснити прориви. Бої тривають, ворог несе втрати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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