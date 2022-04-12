Росія не просувається, проте посилює ведення брутальної війни – Волкер

Наразі США та НАТО не збираються закривати небо над Україною, оскільки вони надають багато допомоги та зброї.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів експредставник США з питань України Курт Волкер.

– Наразі США та НАТО не збираються закривати небо, цього немає в планах. Ми надаємо допомогу, ми надаємо зброю, багато техніки, танки, снаряди, боєприпаси, завдяки яким Україна може боронити себе. В цьому питанні Україна може добре протистояти Росії, закриваючи небо власними силами, – сказав він.

Волкер зазначив, що США стало набагато легше підтримувати Україну завдяки закону про ленд-ліз. За його словами, наразі важко спрогнозувати точні дати закінчення війни в Україні.

– Ми зараз спостерігаємо за подіями на Сході України, за наступами росіян. Протягом останніх трьох тижнів Росія не просувається значно, але вона посилила ведення брутальної війни, бої можуть тільки посилитися.

Він додав, що росіяни загальмовані в своїх діях через спротив України і її підтримку з боку партнерів і США.