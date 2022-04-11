The Observer до НАТО: Путін править за допомогою страху, тож налякайте його у відповідь

Британське видання The Observer у редакційній колонці закликало НАТО нарешті зробити рішучі кроки для припинення війни в Україні.

– Путін править за допомогою страху. Тож налякайте його у відповідь. Він не хоче битви із Заходом, не кажучи вже про третю світову війну – останнє виправдання НАТО для відмови від протистояння йому. Він знає, що програє. Це його лякає, – йдеться у статті.

Отже, ось кілька важких рішень, які західні лідери повинні терміново розглянути за думкою The Observer.

– По-перше, пряме втручання з метою створення безпечної зони на заході Україні, де могли б збиратися переміщені особи замість втечі за кордон. Повідомте Москву заздалегідь про місцезнаходження цієї зони та її межі. Чітко дайте зрозуміти, що її захищатимуться повітряні сили НАТО та наземні війська, запрошені Києвом.

По-друге, візьміть під захист неокуповану Одесу. Направте військово-морські сили в міжнародні води в Чорному морі та попередьте Росію про необхідність припинити прибережні обстріли або постати перед серйозними, невизначеними наслідками.

По-третє, скажіть Путіну, що якщо його артилерійські та ракетні підрозділи знову обстріляють мирних жителів, як у Краматорську, вони вважатимуться легітимними військовими цілями НАТО.

По-четверте, передайте Києву винищувачі й танки.

По-п’яте, заблокуйте весь експорт російського викопного палива.

Це – радикальні рішення. Ризики – очевидні. Але єдина альтернатива – нескінченна різанина. Якщо Захід серйозно налаштований зупинити війну, ці та подібні рішучі дії можуть бути єдиним можливим виходом, – йдеться у статті.