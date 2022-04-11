Розвідка Великої Британії продовжує фіксувати свідчення військових злочинів російських загарбників, армія яких втекла з тимчасово окупованої території України.

Про це йдеться у звіті спецслужби за 10 квітня, яке опублікувало Міністерство оборони країни.

– Нові докази можливих військових злочинів Росії продовжують з’являтися після відступу Росії з півночі України, – зазначили у звіті.

Також розвідка зафіксувала нову інформацію про мирних жителів, яких убили російські військові, а також про зґвалтування, скоєні солдатами армії РФ.

– Це включає повідомлення про виявлення тимчасової могили з померлими українськими мирними жителями недалеко від Бузової, – додали вони.

Крім того, продовжують надходити заяви про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/jpUzjRW78C ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IMudaVyuAf — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 10, 2022

У Київській області поліція показала спалений будинок 34-річної місцевої мешканки, чоловіка якої п’яні російські солдати вбили, а її кілька годин ґвалтували, не звертаючи уваги на плач чотирирічного сина.

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Джерело: Міноборони Великої Британії