Розвідка Великої Британії продовжує фіксувати свідчення військових злочинів російських загарбників, армія яких втекла з тимчасово окупованої території України.

Про це йдеться у звіті спецслужби за 10 квітня, яке опублікувало Міністерство оборони країни.

Також розвідка зафіксувала нову інформацію про мирних жителів, яких убили російські військові, а також про зґвалтування, скоєні солдатами армії РФ.

Крім того, продовжують надходити заяви про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 April 2022

