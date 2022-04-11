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Факти / Україна

У різних районах Харкова знаходять міни уповільненої дії, людей просять лишатися в укриттях

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У різних районах Харкова знаходять міни уповільненої дії, людей просять лишатися в укриттях

У дворах будинків та на вулицях Харкова виявляють міни уповільненої дії. Містян просять залишатися в укриттях.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, міни уповільненої дії знаходять в Індустріальному, Київському, Немишлянському та інших районах.

Він пояснив, що міни уповільненої дії – це боєприпаси з пластиковим корпусом, невеликого розміру, вагою близько 1,5 кг. Також Синєгубов закликав містян у жодному разі не брати такі боєприпаси в руки, не підходити до них, не намагатися ліквідувати самостійно.

Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, негайно викликайте рятувальників за номером 101.

За словами Олега Синєгубова, рятувальники продовжують виявляти такі міни та ліквідовувати. Тому без нагальної потреби людей просять не виходити з укриттів, оскільки міна в будь-який момент може вибухнути.

За добу російські війська нанесли близько 66 ударів по Харківщині – із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі. Є загиблі і постраждалі серед мирного населення.

Фото: Олег Синєгубов

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