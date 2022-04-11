На думку українців, в умовах повномасштабної війни з РФ нашій державі найбільш необхідна допомога від міжнародної спільноти у вигляді захисної та наступальної зброї.

Про це свідчать результати національного опитування, проведеного дослідницькими компаніями Cygnal (США) та Gradus Research (Україна).

Респондентам поставили запитання, яка, на їхню думку допомога міжнародного співтовариства зараз найбільш потрібна Україні.

– Більше половини респондентів вважають, що надання захисної та наступальної зброї, а також фінансова та гуманітарна допомога є тими видами допомоги від міжнародної спільноти, які зараз потрібні, – зазначається в результатах дослідження.

Так, більшість українців (65%) заявили, що наша держава зараз найбільше потребує захисної зброї, а 61% висловилися за надання Україні наступальної зброї.

При цьому 44% респондентів вважають надання наступальної та захисної зброї найбільш необхідними видами допомоги на даний момент (24% і 20% опитаних відповідно).

Крім того, 62% опитаних громадян вважають важливою фінансову допомогу Україні (6% назвали цей вид допомоги найбільш необхідним).

А 59% респондентів висловилися за надання Україні гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, товарів першої необхідності тощо (7% назвали цей вид допомоги найбільш потрібним).

На суттєво нижчому рівні знаходяться очікування українців щодо “закриття неба” над нашою державою та міжнародної миротворчої місії.

Так, 44% опитаних очікують від міжнародної спільноти встановлення безпольотної зони над Україною (“закриття неба”вважають найбільш необхідною допомогою 17% респондентів).

А 34% опитаних висловилися за введення міжнародної миротворчої місії в Україну (першочерговим видом допомоги такий крок вважають 6% респондентів).

Опитування проводилося методом самозаповнення анкети в мобільному додатку 1 квітня 2022 року. Цільова аудиторія опитування: українці у віці від 18 до 60 років, які проживають у містах з кількістю мешканців понад 50 тис. Загалом були опитані 1 000 респондентів.

Днями міністр оборони України Олексій Резніков закликав країни Євросоюзу та НАТО продовжувати надавати нашій країні сучасну зброю, щоб вона могла активно протистояти російській агресії. За словами Резнікова, Україна найбільше потребує РСЗВ (реактивних систем залпового вогню), танків, броньованих машин та 155 мм артилерії.

Джерело: Gradus Research

Фото: Gradus Research, U.S. Embassy Kyiv Ukraine