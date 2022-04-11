Українських біженців прихистили у французьких замках

Замок Геделон розташований поблизу міста Треньї у Франції. Будівля є копією замку XIII століття. У замку поселили сім’ю Віняр з України.

– Ми дивимося новини, плачемо, дивимося новини, плачемо. Але атмосфера в Геделоні трохи заспокоює. Це протилежність того, що чують друзі вдома.. Діти перебувають у підземних укриттях, – сказала Крісті.

Крісті та її чоловік Макс Віняр керували агентством у Києві. Вони поверталися з відпустки в Дубаї зі своїми дочками Еммою, три роки, і Неєю, один рік, вранці 24 лютого, коли їх літак раптово перенаправили у Молдову.

– Ми не знали, що відбувається,- сказала Крісті.

Через кілька годин вони дізналися, що президент Росії віддав наказ про вторгнення в Україну. Не маючи нічого, окрім валіз, наповнених футболками і шортами, Крісті та Макс зрозуміли, що вони не зможуть повернутися додому найближчим часом.

Впродовж тижня сім’я переміщалась між трьома країнами, вони були у Молдові, Румунії та Франції. В Парижі вони зустрілись із персоналом замку Геделон, і їм запропонували притулок у замку.

Вона пожартувала, що її дочка Емма почувається, ніби вона діснеївська принцеса. Сім’я жила у замку близько двох тижнів. Працівники допомогли їм знайти будинок у невеличкому місті за 30 миль.

Інших українських біженців прихистили у замку Сен-Фаржо — за 15 хв від Геделеона. Сен-Фаржо побудований в 1453 році. Відтоді в ньому проживали єпископи, багаті купці, аристократія та французькі королівські особи. Сім’я Гійо, яка також володіє Геделоном, придбала його в 1977 році, і з того часу він функціонує як туристична пам’ятка.

Першими, хто прибув туди, була родина Андріуса Сідлаускаса, який проживає у Великобританії. Вони супроводжували його свекруху, та племінників, які виїхали з України. Невдовзі до них приєдналися Яків Волощук, його дружина Оксана та 15-річна донька Вероніка. Обидві сім’ї залишилися в замку, чекаючи на отримання сімейних віз до Великобританії.

Загалом із початку війни в Україні у двох замках прихистили 30 людей. Але організатори хочуть підкреслити, що це лише тимчасовий притулок.