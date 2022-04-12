В Ірпені оголосили комендантську годину на три доби

Мер Ірпеня Олександр Маркушин оголосив про посилену комендантську годину в місті протягом трьох діб. Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому мером на його сторінках у соціальних мережах.

Він уточнив, що комендантська година почне діяти з 6-ї ранку 12 квітня і завершиться о 9-й ранку 15 квітня.

Увесь цей час потрапити в Ірпінь буде неможливо – нікому, окрім волонтерів, комунальників, поліції, МНС, СБУ та Генпрокуратури.

– Прошу поставитися із розумінням. Завершують проведення слідчих дій щодо злочинів Російської Федерації. Завершують комунальні служби роботи з розбору завалів на дорогах та парках. У місті для патрулювання вулиць та знаходження на блокпостах запроваджуються додаткові наряди поліції, – сказав Маркушин.

Для проїзду до Бучі громадянам пропонують об’їжджати Ірпінь через Дмитрівку та Забуччя.

У Київській ОВА нагадали, що під час посиленої комендантської години забороняється перебувати на вулицях, відвідувати громадські місця, перетинати місто транспортом або пішки. Виключення – за наявності спеціальної перепустки та посвідчення особи.