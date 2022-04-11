На 11 квітня в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

Раніше Ірина Верещук закликала евакуюватися жителів Харківської, Луганської та Донецької областей, доки є така можливість, щоб не опинитися під вогнем і загрозою загибелі.

Джерело: Ірина Верещук