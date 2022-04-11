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Факти / Україна

В Україні 11 квітня працюватимуть дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
В Україні 11 квітня працюватимуть дев’ять гуманітарних коридорів – Верещук

На 11 квітня в Україні погоджено девять гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

  • Бердянськ – Запоріжжя.
  • Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
  • Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область

  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  • Рубіжне – Бахмут.

Раніше Ірина Верещук закликала евакуюватися жителів Харківської, Луганської та Донецької областей, доки є така можливість, щоб не опинитися під вогнем і загрозою загибелі.

Джерело: Ірина Верещук

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