На 11 квітня в Україні погоджено дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- село Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
Раніше Ірина Верещук закликала евакуюватися жителів Харківської, Луганської та Донецької областей, доки є така можливість, щоб не опинитися під вогнем і загрозою загибелі.
Джерело: Ірина Верещук