Вбивали мирне населення в Сирії: ЗСУ знищили окупантів з Чечні на Донеччині

ЗСУ знищили російських окупантів 1 батальйонної тактичної групи 70 мотострілецького полку під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, цей підрозділ належав до 42 мотострілецької дивізії 58 армії південного військового округу. Його місцем дислокації було місто Шалі у Чеченській Республіці.

Командир батальйонної тактичної групи разом зі своїм начальником штабу були ліквідовані під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині, тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного і майже мертвого його знайшли наші військові.

Також у Генштабі повідомили, що у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими захисниками.

Тим часом українські захисники продовжують утримувати звільнені від росіян території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами. Вони завдають противнику відчутних втрат у живій силі та техніці.

Так, на південному напрямку ЗСУ знищили понад 80 окупантів, танк Т-72 та три Орлани.

Фото: Генштаб ЗСУ