Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російські війська готуються атакувати східний регіон України – Донбас.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

За словами Борреля, російські війська концентруються на Сході України.

– Я боюся, що російські війська концентруються на Сході, щоб розпочати наступ на Донбас. Українці це добре розуміють. Тому я боюся, що найближчими днями війна на Донбасі посилиться, — заявив голова європейської дипломатії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, присвяченої війні в Україні.

Нагадаємо, що Боррель нещодавно відвідав Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, а також побував у передмісті Києва, де російські окупанти масово вбивали мирне населення.

Боррель сказав, що ЄС підтримає роботу Офісу генпрокурора України та Міжнародного кримінального суду зі збирання доказів військових злочинів, скоєних російськими військами.

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Крім того, міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають обговорити кроки щодо санкцій проти Росії.

У понеділок канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним.

– Ми нейтральні у військовому відношенні, але маємо чітку позицію щодо агресивної війни Росії проти України. Вона має зупинитися! – рішуче заявив Негаммер.

Він також додав, що Україні потрібні: гуманітарні коридори, припинення вогню та повне розслідування воєнних злочинів.