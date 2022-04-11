Медики міжнародної організації Лікарі без кордонів збільшують кількість рейсів спеціальних поїздів, які евакуюють поранених з Донецької та Луганської областей.

Лікарі без кордонів – міжнародна незалежна некомерційна медична гуманітарна організація, яка надає надзвичайну медичну допомогу людям, постраждалим в результаті військових конфліктів, голоду, епідемій, вимушеної міграції, природних катастроф більш, ніж в 70 країнах світу.

Так, 10 квітня 2022 року, Лікарі без кордонів у співпраці з Укрзалізницею та Міністерством охорони здоров’я виконали черговий спецрейс з евакуації 48 поранених мирних жителів.

Вивезли 48 пацієнтів з Донеччини: Лікарі без кордонів збільшили рейси спецпоїздів для евакуації поранених / 9 фотографий

Медична гуманітарна організація і надалі має намір використовувати цей формат допомоги Україні, щоб оперативно відповідати на запити українських лікарень. Медики просять евакуювати вразливих пацієнтів зі східних у відносно безпечні регіони України, подалі від бойових дій.

Станом на сьогодні Лікарі без кордонів евакуювали 114 пацієнтів.

З населених пунктів поблизу Краматорська вивезли 48 пацієнтів. Поїзд зробив вимушену зупинку в Києві, щоб доставити в столичну лікарню одного важко пораненого. У столиці йому вже надають невідкладну допомогу.

Деякі з евакуйованих – з тих, хто постраждав від атаки на залізний вокзал Краматорська 8 квітня. 47 пацієнтів доставили до львівських лікарень.

На спецпотяг людей також привозили з Бахмутської та Слов’янської лікарень, що поблизу лінії фронту в Донецькій області. Деякі пацієнти були з будинків престарілих.

Перший рейс Лікарі без кордонів виконали 31 березня і 1 квітня. Тоді було евакуйовано до Львова дев’ять пацієнтів з лікарень Запоріжжя. Більшість були поранені в Маріуполі або при спробі вибратися з обложеного міста.

– Важливість медичної послуги на спецпоїзді більш ніж очевидна, – упевнений координатор організації з надзвичайних ситуацій в Україні Крістофер Стоукс.

Він зазначив, що з кожним рейсом приходить досвід, як більш безпечно приймати більшу кількість людей, зберігаючи належний рівень надання допомоги з боку лікарів і медсестер.

У планах організації Лікарі без кордонів – запустити довший і більш оснащений поїзд, оскільки кількість запитів зростає і реагувати на них потрібно як можна швидше.

Джерело: Лікарі без кордонів