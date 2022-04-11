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Факти / Україна

“Якщо є мирні жителі, убий їх усіх” – CNN опублікувало перехоплення розмови солдатів РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Російські військові в Криму

На перехоплених переговорах російських солдатів чутно, як вони обговорюють убивства та зґвалтування мирних жителів, зокрема – неповнолітніх.

Відповідні аудіозаписи опублікувало видання CNN.

Повідомляється, що українські офіційні особи заявили журналістам, що розмови відбуваються між російськими солдатами та їхніми командирами.

– Повз проїхала машина, але я не впевнений, чи це була просто машина або військова машина. Але з гаю виходили дві людини, одягнені як цивільні, – сказав по рації один із солдатів.

– Вбий їх усіх, чорт забирай, – відповів другий чоловік.

CNN наголошує, що перший солдат починає протестувати, кажучи, що село є цивільним об’єктом.

Це спонукає другу людину відповісти: “Що з тобою не так? Якщо є цивільні, убий їх усіх”.

Крім того, у перехопленій розмові, опублікованій CNN, був присутній російський солдат танкового полку, який розповідав жінці по радіозв’язку, що троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину.

– Наші танкісти? – запитала жінка.

Після того, як солдат відповів ствердно, жінка сказала лайку.

Україна звинувачує Росію у навмисних нападах на мирних жителів, тим часом Кремль відкидає усі звинувачення.

Міжнародні лідери закликають провести незалежне розслідування щодо вчинення Росією та її президентом Володимиром Путіним військових злочинів.

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Фото: Dreamstime

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