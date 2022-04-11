На перехоплених переговорах російських солдатів чутно, як вони обговорюють убивства та зґвалтування мирних жителів, зокрема – неповнолітніх.
Відповідні аудіозаписи опублікувало видання CNN.
Повідомляється, що українські офіційні особи заявили журналістам, що розмови відбуваються між російськими солдатами та їхніми командирами.
– Повз проїхала машина, але я не впевнений, чи це була просто машина або військова машина. Але з гаю виходили дві людини, одягнені як цивільні, – сказав по рації один із солдатів.
– Вбий їх усіх, чорт забирай, – відповів другий чоловік.
CNN наголошує, що перший солдат починає протестувати, кажучи, що село є цивільним об’єктом.
Це спонукає другу людину відповісти: “Що з тобою не так? Якщо є цивільні, убий їх усіх”.
Крім того, у перехопленій розмові, опублікованій CNN, був присутній російський солдат танкового полку, який розповідав жінці по радіозв’язку, що троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину.
– Наші танкісти? – запитала жінка.
Після того, як солдат відповів ствердно, жінка сказала лайку.
Україна звинувачує Росію у навмисних нападах на мирних жителів, тим часом Кремль відкидає усі звинувачення.
Міжнародні лідери закликають провести незалежне розслідування щодо вчинення Росією та її президентом Володимиром Путіним військових злочинів.