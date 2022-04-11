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Євросоюз може почати обговорювати шостий пакет санкцій проти РФ вже наступного тижня – ЗМІ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Санкції проти РФ

Європейський союз може розпочати обговорення шостого пакету санкцій проти Росії вже наступного тижня.

Про це брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк написав у себе на сторінці у Twitter у понеділок, 11 квітня.

Він уточнив, що найбільше дебатів викликають обмеження, які необхідно вводити щодо російських нафтопродуктів.

– Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, швидше за все, презентують країнам-членам невдовзі після Великодня (17 квітня – Ред.). Перше з великих питань у тому, на які нафтопродукти поширять повне ембарго. Навіть із перехідним періодом досягти консенсусу буде непросто, – пише Йозвяк.

Нагадаємо, п’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації через війну, розв’язану нею проти України, було затверджено Радою ЄС минулого тижня.

Він передбачає, зокрема, ембарго на імпорт російського вугілля із серпня 2022 року.

Крім цього, російським та білоруським вантажним перевізникам заборонили працювати в ЄС, а судам, зареєстрованим під прапором РФ, більше не надаватимуть доступу до портів ЄС.

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Фото: Dreamstime

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