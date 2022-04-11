ЗСУ знищили вже близько 19,5 тис. російських військових

На 47-му добу повномасштабної війни в Україні Збройні сили України знищили близько 19,5 тис. особового складу армії РФ.

Лише за добу українські військові на фронті ліквідували 200 росіян.

Не дорахувалися загарбники 12 бойових броньованих машин, п’яти одиниць артилерійських систем, по три танки, автомобілі та реактивних системи залпового вогню.

Збили в небі на Україною ЗСУ також два літаки та сім безпілотників РФ.

Загалом за понад півтора місяця армія РФ втратила:

близько 19,5 тис. особового складу,

725 танків,

1 923 бойові броньовані машини,

347 одиниць артилерійських систем,

111 одиниць реактивних систем залпового вогню,

55 одиниць засобів протиповітряної оборони,

154 літаки,

137 гелікоптерів,

1 387 одиниць автомобільної техніки,

7 кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

119 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 47-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Міноборони України

Фото: Генштаб ЗСУ