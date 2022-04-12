Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України. Водночас у Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар в інфраструктурний об’єкт.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку вже ліквідували, жертв немає. У Харкові окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення.

Із реактивних систем залпового вогню вони почали розкидати у місті міни уповільненої дії, увечері обстріляли 16-поверхівку. За ніч і день обстрілів в області – понад 30 постраждалих серед цивільного на населення, попередньо, восьмеро загинули. Кількість іще встановлюється.

У Харківській області тривають бої в Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури в Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.

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На Луганщині тривають постійні артобстріли усієї території. Вчора найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька та Новодружеська.

У Лисичанську внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, ще троє людей поранені, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. Рятувальники ліквідували 17 пожеж.

У Донецькій області приблизно з 4-ї ранку розпочалися обстріли майже по всій лінії в районі сіл Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Піски.

Обстріли тривають уздовж усієї лінії навколо Авдіївки, поодинокі прильоти в стару частину міста. Наразі інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

Джерело: Дані ОВА