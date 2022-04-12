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Факти / Україна

Через дії армії РФ територія України є однією з найбільш замінованих у світі – Зеленський

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Через дії російської армії територія України є однією з найбільш забруднених мінами у світі. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у північних районах країни, звідки вже вигнали окупанта, продовжуються безпекові роботи, зокрема розмінування.

– Російські війська залишили по собі десятки, якщо не сотні тисяч, небезпечних предметів. Це і снаряди, міни, розтяжки. Щодня знешкожуються декілька тисяч таких предметів. Окупанти залишили міни усюди, у будинках, на вулиці, у полях. Вони мінували майно людей, машини, двері. Свідомо робили все, щоб повернення в ці райони після деокупації було максимально небезпечним. Це також повинно розглядатися як воєнний злочин російських військ. Вони свідомо зробили все, щоб вбити і покалічити якомога більше наших людей. Навіть тоді, коли були змушені відступати з нашої землі, – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що наразі опрацьовується юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності. Він буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо.

Водночас ЄС почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії, оскільки нафтове ембарго є обовʼязковим.

– З боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Мова йде про можливе застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Щоб держава-терорист не могла цього скоїти, потрібна принципова і сильна реакція світових лідерів, – сказав президент.

Крім цього, Зеленський відзначив державними нагородами 187 військовослужбовців ЗСУ, 15 бійців Нацгвардії та шість військовослужбовців Головного управління розвідки.

Звання Герой України присвоєно пʼяти військовослужбовцям ЗСУ, зокрема двом полковникам медичної служби.

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