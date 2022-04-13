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Факти / Україна

Два прильоти: російські окупанти обстріляли Миргород

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Два прильоти: російські окупанти обстріляли Миргород

Російські окупанти обстріляли Миргород Полтавської області, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

– Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два “прильоти”. Постраждалих і наслідки уточнюємо, – написав він.

Нагадаємо, що 9 квітня в інфраструктурний об’єкт Миргорода влучила ворожа ракета. Унаслідок обстрілу дві людини постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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