Російські окупанти обстріляли Миргород Полтавської області, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

– Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два “прильоти”. Постраждалих і наслідки уточнюємо, – написав він.

Нагадаємо, що 9 квітня в інфраструктурний об’єкт Миргорода влучила ворожа ракета. Унаслідок обстрілу дві людини постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.