У Маріуполі люди, які вчора постраждали від розпилення окупантами отруйної речовини невідомого походження, перебувають у відносно задовільному стані.

Про це повідомляють у Маріупольській міськраді.

Контакт населення з речовиною був мінімальним, адже епіцентр розпилення виявився на певній відстані від місця перебування людей. Дещо ближче були наші військові.

Обстежити місце наразі неможливо через постійні обстріли зі сторони ворога.

На відео нижче – військовослужбовець після ураження хімічною речовиною, він у задовільному стані. Ще двоє військових – під постійним наглядом лікарів.

Серед постраждалих цивільних найгірший стан у літньої жінки. У неї фіксуються гіперемія обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печіння в області ротоглотки, слизових ділянок очей.

Наразі провести токсикологічний аналіз хімічної речовини неможливо.

Раніше лідер та перший командир полку Азов Андрій Білецький повідомив, що у Маріуполі внаслідок хімічної атаки постраждали троє людей.