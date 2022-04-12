Окупанти використовують дітей як шпигунів та коригувальників вогню – Денісова

Уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова у Telegram повідомила, що окупанти використовують дітей як шпигунів та коригувальників вогню.

– У Харкові рашисти через Telegram намагалися завербувати неповнолітнього, щоб хлопець за грошову винагороду надавав інформацію про позиції ЗСУ на території міста, – написала Денісова.

Також вона додала, що на Луганщині двоє військових РФ особисто запропонували 16-річній дитині кошти за інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Вони запевнили хлопця, що йому нічого не буде через те, що він неповнолітній.

СБУ інформує, що в обох випадках неповнолітні не встигли передати інформацію окупантам.

– Діти мають розглядатись як постраждалі незалежно від сторони, якою дітей було завербовано або іншим чином втягнуто у воєнні дії. Прошу генерального прокурора забезпечити повне та об’єктивне розслідування за фактами незаконного втягнення дітей у воєнні дії, – заявляє Денісова.

Нагадаємо, що вказані дії є грубим порушенням статті 4 Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, якою встановлено заборону вербувати або використовувати у військових діях осіб, які не досягли 18-річного віку.

Джерело: Людмила Денісова