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Факти / Світ

Переговори з Росією відбуваються вкрай важко – Подоляк

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що переговори з Російською Федерацією щодо війни, яку розв’язала ця країна проти України, відбуваються “вкрай тяжко”.

Він уточнив, що зараз переговори проходять лише у робочих підгрупах та в онлайн-форматі.

– Зрозуміло, що емоційне тло сьогодні у переговорному процесі важке. Зрозуміло, що українська делегація працює винятково в рамках, які є проукраїнськими та прозорими. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічного тиску на переговорний процес, зокрема за рахунок певних публічних заяв, – зазначив Подоляк у себе в Telegram.

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Фото: Офіс президента

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