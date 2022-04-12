Переговори з Росією відбуваються вкрай важко – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що переговори з Російською Федерацією щодо війни, яку розв’язала ця країна проти України, відбуваються “вкрай тяжко”.
Він уточнив, що зараз переговори проходять лише у робочих підгрупах та в онлайн-форматі.
– Зрозуміло, що емоційне тло сьогодні у переговорному процесі важке. Зрозуміло, що українська делегація працює винятково в рамках, які є проукраїнськими та прозорими. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічного тиску на переговорний процес, зокрема за рахунок певних публічних заяв, – зазначив Подоляк у себе в Telegram.