Переговори з Росією відбуваються вкрай важко – Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що переговори з Російською Федерацією щодо війни, яку розв’язала ця країна проти України, відбуваються “вкрай тяжко”.

Він уточнив, що зараз переговори проходять лише у робочих підгрупах та в онлайн-форматі.