Вчора, 11 квітня, національні банки України та Польщі підписали Меморандум про домовленості з метою посилення співпраці в умовах військової агресії Російської Федерації проти України.

Мається на увазі, що ця подія стане основою для розширення співпраці та сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці фінансових інститутів двох країн.

Глава Національного банку України Кирило Шевченко висловив упевненість, що партнерські відносини і тісна співпраця України і Польщі пройшли не тільки випробування часом, а й війною.

Він також висловив щиру подяку польським колегам за величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який здійснювався з самого початку вторгнення агресора в Україну.

За словами Кирила Шевченка, одним із беззаперечних доказів цього є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на $1 млрд.

Своп-лінія (Swap Line) – угода між двома центральними банками різних країн про взаємний обмін валют за фіксованими курсами.

Своєю чергою, голова Національного банку Польщі, професор Адам Глапінський підтвердив, що підписання Меморандуму стало ще одним підтвердженням хороших відносин і міцних зв’язків між головними банками України та Польщі.