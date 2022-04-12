Понад 10 млрд грн шкоди – Сумська ОВА про попередні збитки від армії РФ

Розмір шкоди, завданий військовими РФ за час вторгнення на територію Сумської області, за грубими попередніми підрахунками, становить понад 10 млрд грн.

Таку суму озвучив під час нічного звернення голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Це дуже серйозні та великі кошти. Я думаю, що не один рік ми ще будемо оговтуватись від злочинів та шкоди, яких нам завдав ворог. Але ми обов’язково все відбудуємо, відновимо і зробимо ще краще, ніж було. Росіяни нам вже заздрили, а ми зробимо все, щоб нашій дружній організованій злагодженій роботі над відбудовою заздрила також Європа та весь світ, – сказав голова ОВА.

Очільник області уточнив, на які потреби в регіоні мають намір витратити 250 млн грн, виділених Сумській області з резервного фонду державного бюджету.

За його словами, передусім за ці кошти відновлять інфраструктуру – тепло-, водо-, електрозабезпечення.

Що ж до відновлення зруйнованих будинків, то спершу влада області зосередить увагу на тих, що не потребують капітального ремонту.

Тобто там, де потрібна заміна вікон, дверей, даху та прилеглих територій.

Нагадаємо, що на початку квітня область відвідала група архітекторів-урбаністів, які працюватимуть над відновленням у Тростянецькій громаді, зруйнованій російськими загарбниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький