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Факти / Україна

Поради щодо захисту у разі хіматаки для Маріуполя не актуальні – радник мера

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Маріуполь

Поради щодо захисту у разі застосування хімічної зброї для Маріуполя не актуальні, оскільки в місті майже не залишилось вцілілих вікон чи приміщень, немає проточної води та санітарії.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, наразі інформація щодо хімічної атаки перевіряється і чекає підтвердження.

– Ви правда вважаєте, що в місті де майже не залишилось жодного вікна та цілого приміщення, немає проточної води, а санітарія то взагалі щось забуте можна виконати принаймні хоч одну пораду при хімічному отруєнні?Зачинити плотно вікна, яких нема. Двері, яких нема? В будь- якому випадку анонс застосування хімічної зброї зроблено окупантом не просто так. Можливо, скидання невідомою хімічної речовини – перевірка на реакцію взагалі, – написав він.

Раніше з’явилася інформація, що у Маріуполі російські окупаційні війська застосували хімічну зброю невідомого походження.

Її росіяни скинули з безпілотника. Внаслідок хіматаки у людей спостерігаються дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром (ознака порушення живлення тканин головного мозку: порушення ходи, головний біль, нудота). В результаті цього люди можуть отримати інвалідність.

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Фото: Depositphotos

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