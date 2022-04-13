Президент та керівництво ЗСУ роблять все, щоб допомогти захисникам Маріуполя – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент та керівництво Збройних сил України роблять все можливе для того, щоб допомогти захисникам Маріуполя.

Про це він у вівторок, 12 квітня, написав у себе у Twitter.

– Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово Маріуполь. 1,5 місяці наші захисники захищають місто від російської орди, чисельність якої більша у 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються у кожен метр міста. Вони змушують Росію платити надвисоку ціну, – зазначив він.

Подоляк додав, що воїни України “залишаються заблокованими в місті і мають проблеми із припасами”.