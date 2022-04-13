Президент та керівництво ЗСУ роблять все, щоб допомогти захисникам Маріуполя – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент та керівництво Збройних сил України роблять все можливе для того, щоб допомогти захисникам Маріуполя.
Про це він у вівторок, 12 квітня, написав у себе у Twitter.
– Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово Маріуполь. 1,5 місяці наші захисники захищають місто від російської орди, чисельність якої більша у 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються у кожен метр міста. Вони змушують Росію платити надвисоку ціну, – зазначив він.
Подоляк додав, що воїни України “залишаються заблокованими в місті і мають проблеми із припасами”.
– Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відслідковує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо у соціальних мережах. Президент та керівництво Збройних сил роблять все можливе (і неможливе), щоб знайти рішення та допомогти нашим воїнам. Але ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога, – стверджує радник керівника ОП, закликаючи поставитися до цього з розумінням.