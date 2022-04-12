Танки, літаки та гелікоптери: скільки техніки за добу війни в Україні втратила РФ

На 48-му добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули близько 19,6 тис.

За добу українські військові ліквідували орієнтовно сотню російських загарбників.

Знищили 11 квітня Збройні сили України 23 ворожі бойові броньовані машини, 19 одиниць автомобільної техніки та сім танків.

Втратили російські військові також вісім одиниць засобів протиповітряної оборони та дві одиниці артилерійських систем.

Збили в небі над Україною ЗСУ по три літаки та гелікоптери, а також п’ять безпілотників РФ.

Загалом із 24 лютого до 12 квітня росіяни втратили:

близько 19,6 тис. особового складу,

732 танки,

1 946 бойових броньованих машин,

347 одиниць артилерійських систем,

111 одиниць реактивних систем залпового вогню,

63 одиниці засобів протиповітряної оборони,

154 літаки,

140 гелікоптерів,

1 406 одиниць автомобільної техніки,

7 кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

124 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

25 одиниць спеціальної техніки,

4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ