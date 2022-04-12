Обстріли російських військових у Харківській області протягом доби спричинили 34 пожежі.

Під завалами рятувальники виявили тіла 11 людей. Серед загиблих була й 13-річна дитина.

Від обстрілів постраждали дев’ятеро осіб, шістьох вдалося врятувати.

Через обстріли російських військ в області горіли житлові багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та автомобілі, складські приміщення, об’єкти торгівлі та харчування.

У Харкові займання сталися в:

Немишлянському районі – 10,

Московському районі – 9,

Холодногірському районі – 6,

Київському районі – 2,

Основ’янському районі – 1.

В області пожежі ліквідували в:

Ізюмському районі – 2,

Богодухівському районі – 2,

Чугуївському районі – 1,

Харківському районі – 1.

Найбільша пожежа виникла о 15.26 11 квітня на складі в Немишлянському районі міста. Щоб ліквідувати займання на площі близько 3 тис. кв. м довелося залучити десять відділень Держслужби з надзвичайних ситуацій.

О 12.41 в Холодногірському районі горів двоповерховий будинок. Вогонь охопив близько 600 кв. м площі.

А вже о 18.52 горіли три квартири з шостого до восьмого поверху в 16-поверховому житловому будинку Московського району Харкова. Площа займання становила близько 100 кв. м.

Із будинку евакуювали шістьох мешканців.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знищили 98 вибухонебезпечних предметів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

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