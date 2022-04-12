Обстріли російських військових у Харківській області протягом доби спричинили 34 пожежі.
Під завалами рятувальники виявили тіла 11 людей. Серед загиблих була й 13-річна дитина.
Від обстрілів постраждали дев’ятеро осіб, шістьох вдалося врятувати.
Через обстріли російських військ в області горіли житлові багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та автомобілі, складські приміщення, об’єкти торгівлі та харчування.
У Харкові займання сталися в:
- Немишлянському районі – 10,
- Московському районі – 9,
- Холодногірському районі – 6,
- Київському районі – 2,
- Основ’янському районі – 1.
В області пожежі ліквідували в:
- Ізюмському районі – 2,
- Богодухівському районі – 2,
- Чугуївському районі – 1,
- Харківському районі – 1.
Найбільша пожежа виникла о 15.26 11 квітня на складі в Немишлянському районі міста. Щоб ліквідувати займання на площі близько 3 тис. кв. м довелося залучити десять відділень Держслужби з надзвичайних ситуацій.
О 12.41 в Холодногірському районі горів двоповерховий будинок. Вогонь охопив близько 600 кв. м площі.
А вже о 18.52 горіли три квартири з шостого до восьмого поверху в 16-поверховому житловому будинку Московського району Харкова. Площа займання становила близько 100 кв. м.
Із будинку евакуювали шістьох мешканців.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знищили 98 вибухонебезпечних предметів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.
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