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Факти / Україна

У Харкові рятувальники під завалами знайшли тіла 11 осіб

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Завали будинків у Харкові

Обстріли російських військових у Харківській області протягом доби спричинили 34 пожежі.

Під завалами рятувальники виявили тіла 11 людей. Серед загиблих була й 13-річна дитина.

Від обстрілів постраждали дев’ятеро осіб, шістьох вдалося врятувати.

Через обстріли російських військ в області горіли житлові багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі та автомобілі, складські приміщення, об’єкти торгівлі та харчування.

У Харкові займання сталися в:

  • Немишлянському районі – 10,
  • Московському районі – 9,
  • Холодногірському районі – 6,
  • Київському районі – 2,
  • Основ’янському районі – 1.

В області пожежі ліквідували в:

  • Ізюмському районі – 2,
  • Богодухівському районі – 2,
  • Чугуївському районі – 1,
  • Харківському районі – 1.

Найбільша пожежа виникла о 15.26 11 квітня на складі в Немишлянському районі міста. Щоб ліквідувати займання на площі близько 3 тис. кв. м довелося залучити десять відділень Держслужби з надзвичайних ситуацій.

О 12.41 в Холодногірському районі горів двоповерховий будинок. Вогонь охопив близько 600 кв. м площі.

А вже о 18.52 горіли три квартири з шостого до восьмого поверху в 16-поверховому житловому будинку Московського району Харкова. Площа займання становила близько 100 кв. м.

Із будинку евакуювали шістьох мешканців.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знищили 98 вибухонебезпечних предметів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 48-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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