У Маріуполі підрозділ Миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з’єднатися з полком Азов.

Про це повідомили на сторінці Збройних сил України у соціальних мережах.

– У Маріуполі підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Бєлінського в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з’єднатися з полком Азов, – зазначили у ЗСУ.

Також цю інформацію повідомив один з офіцерів бригади у коментарі одному з видань.

– Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з’єдналися з полком Азов. Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим, – розповів він.

11 квітня 36 окрема бригада морської піхоти заявила, що цей день може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що президент та керівництво Збройних сил України роблять все можливе для того, щоб допомогти захисникам Маріуполя.

Маріуполь заблокований російськими загарбниками з 1 березня. 9 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що захисники міста стримують 10 тис. російських військових.