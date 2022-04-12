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Факти / Україна

У Запорізькій області окупанти примусово відправляють чоловіків до військкоматів

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Запорізькій області окупанти примусово відправляють чоловіків до військкоматів

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області російські окупанти проводять рейди комунальними закладами і примусово відправляють чоловіків призовного віку до військкоматів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Також загарбники створюють загони так званої народної міліції, до складу яких входять і українські поліцейські, оскільки на їхні родини тиснуть і залякують.

Крім того, на тимчасово зайнятих росіянами територіях діють мобільні патрулі та пости, на яких перебувають мобілізовані мешканці тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

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Тим часом у Мелітопольському районі, за словами місцевих жителів, окупанти здійснюють обшуки у помешканнях людей – шукають зброю, документи, запаси харчів, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів України.

Через повномасштабну війну Росії проти України складною є ситуація в Енергодарі. Окупанти намагаються повністю ізолювати місто, ввести у ньому свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальних дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборонити.

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Фото: Depositphotos

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