У Польщі заарештували громадянина РФ, підозрюваного у зборі даних про боєздатність НАТО

У вівторок, 12 квітня, служба військової контррозвідки Польщі повідомила про те, що затримала за підозрою у розвідувальній діяльності про боєздатність цієї країни та НАТО громадянина Росії.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
У службі додали, що чоловік, діючи від імені спецслужб Росії, вів діяльність на шкоду Польщі.
Його затримали ще 6 квітня. За даними контррозвідки, він збирав інформацію про боєготовність Збройних Сил Польщі та військ НАТО на запит російських спецслужб, а також повідомляв Росії про військові частини, їх укомплектованість та техніку.
Затриманого передали до прокуратури, там він заслухав звинувачення у шпигунстві.
Підозрюваний громадянин Росії прожив у Польщі 18 років. Там він керував бізнесом. Суд вирішив заарештувати підозрюваного за клопотанням прокуратури терміном на три місяці.
Джерело: RMF24