У Польщі заарештували громадянина РФ, підозрюваного у зборі даних про боєздатність НАТО

У вівторок, 12 квітня, служба військової контррозвідки Польщі повідомила про те, що затримала за підозрою у розвідувальній діяльності про боєздатність цієї країни та НАТО громадянина Росії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У службі додали, що чоловік, діючи від імені спецслужб Росії, вів діяльність на шкоду Польщі.

Його затримали ще 6 квітня. За даними контррозвідки, він збирав інформацію про боєготовність Збройних Сил Польщі та військ НАТО на запит російських спецслужб, а також повідомляв Росії про військові частини, їх укомплектованість та техніку.

Затриманого передали до прокуратури, там він заслухав звинувачення у шпигунстві.

Підозрюваний громадянин Росії прожив у Польщі 18 років. Там він керував бізнесом. Суд вирішив заарештувати підозрюваного за клопотанням прокуратури терміном на три місяці.

Джерело: RMF24