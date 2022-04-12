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Факти / Світ

Велика колона російської військової техніки рухається у бік Донбасу – CNN

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Велика колона російської військової техніки рухається у бік Донбасу – CNN

Журналістам вдалося з’ясувати геолокацію відео, опублікованого в соціальних мережах, де було знято велику колону російської військової техніки.

Так, за даними CNN, вона була біля Матвєєва Кургану в Ростовській області Росії.

Машини рухаються на північний захід, тобто у бік Донецької та Луганської областей України.

Зазначимо, що радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко 12 квітня сказав, що на його думку, великий наступ РФ на Схід України “вже почався”.

Українські та західні офіційні особи останніми днями заявляли про те, що вони спостерігають передислокацію російських військ на Донбас після серйозних невдач Москви у спробах захопити Київ.

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Джерело: CNN

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