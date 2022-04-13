Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 48 день війни
Вбили Вбили
186 дітей
Поранили Поранили
>344 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 842 дорослих
Факти / Україна

300-та уражена ціль: українські військові збили російський Су-25

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
300-та уражена ціль: українські військові збили російський Су-25

Українські захисники 12 квітня знешкодили російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль в небі з початку російського вторгнення.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

– 12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоті російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою, – йдеться у повідомленні.

Однак це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25. А це – 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення росіян. 

Командування Повітряних Сил ЗСУ нагадало, що їхніми цілями є літаки, вертольоти, БПЛА, крилаті та балістичні ракети.

Крім того, військовослужбовці Об’єднаних сил протягом доби відбили шість атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. А також знищили:

  • дві одиниці автомобільної техніки;
  • три артилерійські системи;
  • один вертоліт;
  • два БПЛА.
Читайте
Військові РФ розміщують техніку на територіях підприємств – генштаб ЗСУ

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ, ООС

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка