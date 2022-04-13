Українські захисники 12 квітня знешкодили російський штурмовик Су-25. Це 300-та уражена ціль в небі з початку російського вторгнення.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальних мережах.

– 12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоті російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою, – йдеться у повідомленні.

Однак це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25. А це – 300-та ювілейна повітряна ціль зенітних ракетних військ, збита із початку широкомасштабного вторгнення росіян.

Командування Повітряних Сил ЗСУ нагадало, що їхніми цілями є літаки, вертольоти, БПЛА, крилаті та балістичні ракети.

Крім того, військовослужбовці Об’єднаних сил протягом доби відбили шість атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. А також знищили:

дві одиниці автомобільної техніки;

три артилерійські системи;

один вертоліт;

два БПЛА.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ, ООС