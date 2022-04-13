Артилерія, бронетехніка, ППО та літаки: Зеленський перерахував потреби України

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників дати Україні зброю, щоби разом перемогти зло. Він перерахував, що необхідні важка артилерія та бронетехніка, а також ППО та літаки.

Він наголосив, що Україні вдалося не лише протриматися проти РФ, а й відбити її атаку, проте війна ще не закінчена: президент Росії Володимир Путін та його армія вирішили змінити стратегію.

Зеленський розповів, що росіяни посилюють свої війська, щоб ще сильніше натиснути на Харків та весь Донбас, включаючи Маріуполь.

– Росія не має наміру зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є “наступною логічною метою” після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою російську імперію, вбиваючи тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це у Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України, – заявив український президент.

Зеленський повідомив, що для того, щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібний конкретний список зброї.

Він звернувся до громадян усього світу з проханням допомогти донести урядам їхніх країн, адміністраціям президентів, керівникам реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.

За його словами, Україні терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:

артилерійські установки (калібр 155 мм) та боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: Град, Ураган чи американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, ​​американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, Бук або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

Володимир Зеленський попросив увесь світ об’єднатися та допомогти Україні у боротьбі з жорстокою агресією.