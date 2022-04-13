Артилерія, бронетехніка, ППО та літаки: Зеленський перерахував потреби України

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників дати Україні зброю, щоби разом перемогти зло. Він перерахував, що необхідні важка артилерія та бронетехніка, а також ППО та літаки.
Він наголосив, що Україні вдалося не лише протриматися проти РФ, а й відбити її атаку, проте війна ще не закінчена: президент Росії Володимир Путін та його армія вирішили змінити стратегію.
Зеленський розповів, що росіяни посилюють свої війська, щоб ще сильніше натиснути на Харків та весь Донбас, включаючи Маріуполь.
– Росія не має наміру зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є “наступною логічною метою” після України. Тож або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою російську імперію, вбиваючи тисячі жінок і дітей. Він уже зробив це у Маріуполі, Харкові, Бучі та інших містах України, – заявив український президент.
Зеленський повідомив, що для того, щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібний конкретний список зброї.
Він звернувся до громадян усього світу з проханням допомогти донести урядам їхніх країн, адміністраціям президентів, керівникам реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну.
- За його словами, Україні терміново потрібна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) та боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм). Якомога більше;
- реактивні системи залпового вогню: Град, Ураган чи американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, Бук або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.
Володимир Зеленський попросив увесь світ об’єднатися та допомогти Україні у боротьбі з жорстокою агресією.
– Дайте Україні зброю зараз, щоб разом перемогти це зло, – резюмував він.